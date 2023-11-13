جامعة المنصورة تستضيف الموتمر العلمي الثانوي للاتحاد المصري للصيدلة

أعلنت جامعة المنصورة استضافت كلية الصيدلة هذا العام ولأول مرة المؤتمر العلمي السنوي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الثامنة والعشرين في إطار دعم جامعة المنصورة لأفكار الطلاب وتحقيقا لرؤية مصر 2030 في خلق جيل قادر علي الارتقاء بالجمهورية الجديدة، ومواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل.

المؤتمر العلمي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

وأكدت الدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة، في بيان صحفي، أنّ المؤتمر تكمن قيمته هذا العام في أنه يسلط الضوء على مجالات مختلفة ومتنوعة في مجال الصيدلة، ويساهم في خلق جيل واع ومثقف من شباب الصيادلة.

وأشارت إلى أنّ هذه النقطة المحورية من النقاط الأساسية في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتصنيع الدواء، ما يساهم بشكل إيجابي وفعال في الارتقاء بالجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة رشا فتحي بروه، وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ هذه المؤتمرات تعد بمثابة اكتشاف للمواهب العلميه ومواطن النبوغ والقدرات الإبداعية لدى الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، وفرصة لتبادل الخبرات والثقافات عبر الأجيال.

وأشارت الدكتورة يسرا الفار مدير برنامج آل ارم دي ورائدة مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة المنصورة إلى مشاركة 37 جامعة تقدموا للمشاركة معنا في المؤتمر بنسخته الثامنة والعشرين ممثلين بأكثر من 650 طالبا وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن الملتقي العلمي المتميز عددًا من الفعاليات المتميزة على هامش محاضرات المؤتمر وهي Career summit وهو أول قمة مهنية تضم 11 مؤسسة علمية وصيدلية.