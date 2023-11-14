إنذار 12 منشأة طبية وإغلاق 18 أخرى مخالفة في الدقهلية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى توجيه 12 إنذارًا لعدد من المنشآت الطبية، وذلك في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وبحسب البيان الصادر من مديرية الصحة بالدقهلية، فأعلن مكين، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 124 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 41 عيادة خاصة و3 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 15 مراكزاً ومعملا من بينهم 4 مراكز ومعمل غير مرخص.

إنذار 12 منشأة طبية خاصة

ومن جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 12 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 18 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 11منشأة واحدة أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

لا تهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.