7 طرق مرحلة أولى.. تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوضع برنامج زمني لبدء تشغيل طرق المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة بشكل متتابع.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أنّ أهداف منظومة النقل الذكي «its» تتمثل فيما يلي:

أهداف منظومة النقل الذكي

- ضبط العملية المرورية.

- تحقيق عنصري الأمن والسلامة.

- يتم تنفيذها على عدة مراحل بشكل متتابع.

- رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

- تقليل الحوادث على الطرق.

المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي ونسبة الإنجاز

تشمل 7 طرق

- شبرا بنها الحر 99%.

- الدائري الإقليمي.

- القاهرة / الإسماعيلية بورسعيد (40%).

- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (92%)

- القاهرة/ القطامية العين السخنة.

- القاهرة / السويس الصحراوي.

-القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وجرى تطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي.