عودة الحركة المرورية على طريق «بنها - شبرا الحر» عقب رفع آثار حادث سير

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من رفع آثار حادث انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص على طريق شبرا بنها الحر، وإعادة حركة المرور لطبيعتها والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث، وتكليف المهندس الفني لفحصها وطلب تحريات المباحث.

نقل المصابين لمستشفى قليوب

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتقديم كل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت فحص السيارة فنيا وبيان أسباب وملابسات الحادث.

انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة كانت متجهة من محافظة المنوفية إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم هايدي سمير فتحي، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء رشدي، مصاب بجرح سطحي باليد، وماهيتاب رضا، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن، مصابة بجرح باليد، ونورا علاء، مصابة بكدمات، وجميعهم مقيمون بأشمون محافظة المنوفية.

جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجرى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.