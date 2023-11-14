تفاصيل تعرض قاعدتين أمريكيتين لهجوم في سوريا بطائرات مسيرة

شهدت قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة شنتها فصائل عراقية مسلحة، ردا على عملية «السيوف الحديدية» التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى».

ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل تعرض قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي

وكشفت أمس الاثنين عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا،أكبر القواعد الأمريكية، بطائرة بدون طيار أصابت هدفها بشكل مباشر، كما أعلنت الفصائل، دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم الخدمة.

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي شرقي سوريا

و قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الأمريكية على منشآت «الحرس الثوري» الإيراني في شرقي سوريا، مشيرا إلى استمرار انفجارات في أحد الموقعين المستهدفين شرقي سوريا، نحو ساعتين، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز»الإخبارية الأمريكية.

ومنذ 19 أكتوبر الماضي تعرضت قواعد «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة في سوريا إلى 34 هجوما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سورية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أشارت في 7 نوفمبر الجاري إلى تعرض قواتها لـ 38 هجومًا في العراق وسوريا منذ 14 أكتوبر الماضي.