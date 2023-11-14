إزالة عشرات التعديات بحي المنتزه ثانٍ في الإسكندرية.. لفرض هيبة الدولة

نظم حي المنتزه ثان بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة المخالفات و التعديات على الأراضي الزراعية، وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي لـ«الوطن»: إنه في ضوء تكليفات اللواء المحافظ محمد الشريف، بالعمل على ردع ظاهرة التعديات من المهد، شن الحي حملة مكبرة لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

إزالة أسوار مخالفة

وأشارت الدكتورة رباب مدني إلى أن الحملة توجهت لإزالة أعمال بناء مخالف من المهد، بعزبة الروضة، وتبين وجود حوائط مخالفة على مساحة 200 متر.

ولفتت إلى أنه بمشاركة وحدة التدخل السريع بالحي و مهندسي و ممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، تم إزالة الأسوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت على أنه «لن يسمح بأي تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات في مهدها».

القضاء على التعديات

تضمنت الحملة عدد من الإزالات في عزبة حوض 10، حيث تمت إزالة أسوار على مساحة 80 مترا، وسمات وحوائط على مساحة 50 مترا، وحوائط على مساحة 90 مترا، وحوائط على مساحة 150 مترا، وحوائط على مساحة 200 متر، وحوائط على مساحة 100 متر.

وأيضًا إزالة تشوينات على مساحة 5600 متر، بعزبة نشأت، كما تم إزالة 4 مفاحم على مساحة 400 متر، بعزبة منشية الأوقاف، وملعب كرة قدم على مساحة 500 متر، بمنطقة الرحامنة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

وأوضحت رئيس حي المنتزه ثان، أن الحملات مستمرة ، للحفاظ على حق الدولة والشعب، و التعامل بقرارات فورية حيال كافة أنواع التعديات، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة، لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية للقضاء على هذة الظاهرة التي تعد جريمة نظراً لاحتياج الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وليس الاعتداء عليها بتقليصها والتعدى عليها بالبناء المخالف.