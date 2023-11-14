طالب بـ«أكسفورد» يواجه بن شابيرو بتصريحاته عن إسرائيل: هل تشعر بالخجل عندما تكذب؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مناظرة بإحدى قاعات جامعة أكسفورد الأمريكية، ويظهر فيها أحد الطلاب بجامعة إكسفورد يهاجم المحامي والمحلل السياسي الأمريكي الداعم للصهيونية بِنيامين آرون شَبيرو، ويعرف بـ«بِن شابيرو».

واستعرض الطالب أكاذيب بن شابيرو خلال المداخلة وبدأ كلماته بأنه «من السيئ تماما رؤيتي واقف أمامك.. ولكن شكرا لحضورك على كل حال» وبدأ في سرد أكاذيبه وحين حاول بن شابيرو الرد أوقفه الطالب وأكمل حديثه.

أكاذيب توجه بها طالب أكسفورد لـ بن شابيرو

وقال الطالب موجها كلامه لبن شابيرو: «لقد تحدثت كثيرا مؤخرا عن تاريخ احتلال فلسطين وأعلم لأنك تعارض ذلك ولكن سأسميها كذلك احتلال فلسطين بأكملها»، مضيفا «يمكنك اتهامي بالإبادة إذا أردت لكن هذا ليس قراري» ورد بن شابيرو قائلا: «سوف أفعل».

وتابع الطالب: «لقد قمت بنشر فيديوهات عديدة وجعلت نفسك في الأساس مناصرا لإسرائيل في الإعلام الغربي لذلك شاهدت بعض مقاطع الفيديو الخاصة بك عن الصراع، ووجدت عددا من الأخطاء»، متابعا: «أولا وقبل كل شيء وصفت أن في عام 1920 الأردن كان جزء من فلسطين وتاريخيا لم يكن هذا الأمر مطلقا كذلك لم يكن هذا هو الحال أبدا».

وأضاف: «نقطتى الثانية التى كنت تصفها باستمرار وهي نقطة محببة للصهيونية بشكل كبير هي حقيقة أن العرب رفضوا السلام في كل مرة عرض عليهم، وذلك أود مناقشة بعض الأمثلة على ذلك لقد تم تقديم السلام مرارا وتكرارا لذلك دعونا نناقش بعضها»

وبدأ الطالب في السرد قائلا: «أولا لجنة الاستئناف استلزمت طرد العديد من العائلات العربية والعديد من المجتمعات العربية وهم في الغالب مجتمعات زراعية من أرضهم لإنشاء دولة يهودية تحت سلطة استعمارية، افهم بالطبع أنك صهيوني».

1973 لم تكن تدمير لإسرائيل إنما لاستعادة سيناء

وتابع: «ذكرت أن العرب كان لديهم فرصة بعد عام 1948 للتفاوض وتحقيق السلام مع إسرائيل- بغض النظر عن حقيقة أن إسرائيل- اجتاحت سيناء في مصر عام 1956 دون مبرر وفقط بسبب تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس ثم تزعم أن حرب عام 1967 كانت حرب تدمير، ولكن إذا كنت تقرأ أي مؤرخ موثوق به ومحترم حول حرب عام 1967 وربما تقرر قراءة بعض كتب موشية ديان حول الصراع الفعلي حيث يصف أن إسرائيل أثارت فعليا الصراع ولم يكن هناك فرصة للقضاء على إسرائيل، ثم ادعيت أيضا أن حرب عام 1973 كانت حرب تدمير إسرائيل مرة أخرى ولم يكن كذلك إذ كانت في الواقع استعادة سيناء وهضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني».

واختتم الطالب حدثيه بتوجيه سؤال لبن شابيرو، قائلا: «لذلك لقد كذبت كثيرا ويمكنني الاستمرار إذا كنت ترغب، ولكني أود أن أسالك السؤال عندما تكذب هل تشعر بالخجل؟».