فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ لموسم 1445 - 2023

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ - 2023م، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد الاجتماع التنسيقي الأول

وفي سياق متصل، تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول لرؤساء أقسام الجميات الأهلية بالإدارات الاجتماعية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بحضور مصطفى صبري حسن، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، والدكتورة نسمة حليم، الأخصائي بإدارة الجمعيات، وذلك للتنسيق لأعمال الحج للجمعيات الأهلية هذا العام، والبدء في تلقي الطلبات.

البدء في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، البدء في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ - 2024م، من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري، لافتةً أنّه سوف يتم تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية وفقاً للشروط والقواعد المنظمة، منوهةً أنّه لن يعتد بأى طلب مقدم بعد أخر نوفمبر الجاري.

توزيع النموذج المُعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية

وأشارت «جلالة»، إلي أنّه سيتم توزيع النموذج المُعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تُقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تُراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وأوضحت «جلالة»، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها الآتي:

1- أنّ يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى.

2- لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء فريضة الحج أنّ يكون أدى فريضة الحج من قبل طول حياته.

3- أنّ يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك.

4- أنّ يكون مصرى الجنسية.

5- لا يقل سن المتقدم عن 25 عام ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه ولا يقل عمره عن 18 عاماً.

6- لا يشترط وجود مُحرم شرعى للسيدات فوق 45 عاماً.