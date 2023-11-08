خبير سياسي: الدولة المصرية تسعى لإدخال المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جهود مصر في مواجهة العدوان على غزة كانت متدرجة ووفق خطة متكاملة بها مسارات متوازية.

التوسط للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية عملت منذ البداية على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بغزة، لافتا إلى أن المسار الثاني كان من خلال إخراج الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة والتفاوض مع أطراف الصراع، علاوة على التوسط للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

قمة القاهرة للسلام

وأشار إلى أن الجهود المصرية مرورا بقمة القاهرة للسلام حققت نجاحات حتى الآن خاصة بفرض إدخال المساعدات لغزة دون توقف، لافتا إلى زيادة عدد الشاحنات من 10 إلى 50 شاحنة يوميا.

وأوضح أن التواصل المصري المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، والضغط على الجانب الإسرائيلي، هو ما أدى إلى زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لقطاع غزة.