افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان في الجيزة 1 مارس

قالت وزارة الزراعة، إن مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية، في دورته الثالثة، يؤكد دور التمور كغذاء صحي متكامل وقادر على سد الفجوة الغذائية في العالم، إلى جانب فتح وتعزيز سبل التبادل التجاري بين المنتجين وصناع القرار، ومعرفة التغيرات الحديثة في صناعة التمور وتأثيرها، وكذلك التطورات الإقتصادية المتعلقة بذلك.

موعد إطلاق مهرجان القاهرة للتمور

وأوضحت وزارة الزراعة أنه يجرى إطلاق مهرجان القاهرة للتمور في حديقة الأورمان بالجيزة، خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس 2023، مشيرة إلى أنه سيقام معرض لجميع منتجي التمور المصرية والعربية ومعرض لمنتجي الشتلات والفسائل و مستلزمات الإنتاج، ضمن فعاليات المهرجان.

وينظم المؤتمر العلمي الثالت للنهوض بصناعة التمور تحت رعاية الاتحاد العربي للتمور، وتنظيم محاضرات علمية لكبار الباحثين الخبراء في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

إطلاق جائزة الإبداع في منتجات التمور

ولفتت الزراعة إلى أنه يجرى إطلاق جائزة الإبداع في منتجات التمور برعاية الاتحاد العربي للتمور، وتقديم عروض وفاعليات تراثية وثقافية وترفيهية، ومسابقات وسحب يومي على جوائز قيمة من منتجات التمور.