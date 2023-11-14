بعد فقدان الاتصال بابنها.. زوجة الرئيس الإسرائيلي: كان يحارب في عمق غزة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي ميشال هرتسوغ، أن ابنها يحارب في عمق غزة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية، حيث تم تجنيده منذ أيام للمشاركة في الحرب البرية على القطاع.

زوجة الرئيس الإسرائيلي: قضية المحتجزين لها الأولوية القصوى

وقالت زوجة الرئيس الإسرائيلي، أنها فقدت الاتصال بابنها ولم تعلم عنه شيء حتى الآن ولكن لدينا أمل، مشيرة إلى أن تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي لها الأولوية القصوى: «هم على رأس جدول أعمال الرئيس، وهو يكرس الكثير من اتصالاته، آلاف الأشخاص منخرطون في هذا فقط، إنهم يحاولون أيضًا تفعيل المنظمات الدولية».