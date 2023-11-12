قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدات لبنانية بقذائف فسفورية

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف الكثيف الذي يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت اليوم الاحد، بلدات «عيترون، وعيتا الشعب، ورميش، ومروحين، وضهيرة، والبستان، ورامية، وبيت ليف، وشيحين، وحلتا وام التوت».

قذاف فسفورية تستهدف بلدات لبنانية

وأضاف مصادر للوكالة أن بلدات ميس الجبل، ويارون، وكرم الزيتون وكفر شوبا، تعرضت لقصف اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية، كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على تل النحاس والمنطقة الواقعة ما بين طرييخا ومروحين.

كانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت، اليوم الأحد، بلدتي شيحين وأم التوت بالقطاع الغربي في الجنوب اللبناني في قصف متواصل، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات جراء القصف.

جاء ذلك في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة تشهده القرى الحدودية اللبنانية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.