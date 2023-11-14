استقرار مؤشر الدولار اليوم قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي

استقر مؤشر الدولار حول 105.6 نقطة اليوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي يمكن أن يقدم أدلة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك إلى معدل سنوي قدره 3.3% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر، وتنتظر الأسواق أيضًا بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مزيد من التعليقات من مسؤولي البنك المركزي.

مؤشر الدولار عالميا

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار بسبب رسائل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي «ليس واثقًا» من أنه فعل ما يكفي لخفض التضخم.

وحافظت العملة الأمريكية على ثباتها مقابل معظم العملات الرئيسية، ولكنها معرضة لخطر الانخفاض مقابل الين حيث غرق الأخير بشكل أعمق في مستويات التدخل المحتملة.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.91 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 110.35 خلال 12 شهرًا.