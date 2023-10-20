استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف التفاصيل

استقر مؤشر الدولار فوق 106 نقاط، اليوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال «باول» إنَّ التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ومن المرجح أن يتطلب نموا اقتصاديا أقل، مضيفًا أن الإعدادات النقدية الحالية ليست متشددة للغاية بعد.

مؤشر الدولار عالميا

ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع نوفمبر، وأظهرت أحدث البيانات أيضًا أن مطالبات البطالة الأولية جاءت أقل من التوقعات الأسبوع الماضي، في حين فاجأت مبيعات المنازل القائمة ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبدء المساكن وتصاريح البناء في الاتجاه الصعودي في سبتمبر.

ومن ناحية أخرى، تخلف الدولار عن الزيادات في عوائد سندات الخزانة، حيث بلغ العائد القياسي لسندات العشر سنوات في الولايات المتحدة لفترة وجيزة 5% للمرة الأولى منذ عام 2007.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 107.98 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتمّ تداوله عند 112.05 نقطة خلال 12 شهرًا.