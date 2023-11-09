انخفاض مؤشر الدولار عالميا.. وانقسام الأسواق الأمريكية حول سعر الفائدة

انخفض مؤشر الدولار حول 105.5 نقطة، اليوم، مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع بقاء الأسواق منقسمة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها بالفعل.

وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب قوة الاقتصاد، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنّ من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الوقت نفسه، لم يدلِ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأيّ تعليقات بشأن أسعار الفائدة أو الاقتصاد خلال ظهوره في مؤتمرٍ يحتفل بالذكرى المئوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقسم البحوث والإحصاء.

واستقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه معرض لخطر الانخفاض مقابل اليورو بعد التصريحات المتشددة من صناع القرار الأوروبيين.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.24 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقّعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 109.98 خلال 12 شهرًا.