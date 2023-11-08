ارتفاع مؤشر الدولار عالميا اليوم.. والمستثمرون يتطلعون للخطط المستقبلية

استقر مؤشر الدولار حول 105.5 نقطة اليوم، حيث يتطلع المستثمرون إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم، للحصول على أدلة بشأن خطط السياسة المستقبلية للبنك المركزي.

وارتفع المؤشر بنحو 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع، ولا يزال المتداولون منقسمين بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها بالفعل.

مؤشر الدولار عالميا

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنّه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إنّ الهبوط الناعم لا يزال مطروحًا على الطاولة.

وعلى صعيد البيانات، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا أكبر من المتوقع في سبتمبر، مع تجاوز نمو الواردات الصادرات في غضون ذلك، انخفض الدولار 1% الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة وتبنى لهجة أكثر تشاؤما، في حين عزّز تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الرهانات على وصول أسعار الفائدة إلى ذروة.

واكتسب الدولار بعض القوة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه اكتسب قوة أكبر مقابل الدولار الأسترالي حيث قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بشكل حذر.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.24 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 109.98 نقطة خلال 12 شهرًا.