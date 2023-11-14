قانونية: من حق فلسطين رفع دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنه منذ 7 أكتوبر الماضي، نرى جرائم حرب حية بشكل يومي، وانتهاكات كاملة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن أغلب الشهداء في غزة من الأطفال والنساء، في مشاهد منتهية القسوة.

وأضافت «حلمي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة«DMC»، مع الإعلامية آية جمال الدين، "اليوم هو الـ39 لحرب إسرائيل على أهالي غزة، وتُقَدَّم بلاغات بشكل يومي من منظمات دولية، ضد ما تفعله إسرائيل، من انتهاكات للقانون الدولي، في حق الفلسطينيين، بحجة الدفاع عن النفس".

«حلمي»: جيش الاحتلال يقوم بجرائم حرب

وتابعت «حلمي» أن جيش الاحتلال يقوم بجرائم حرب، بالقصف المستمر للمستشفيات والأطقم الطبية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، مثل الفسفور الأبيض، وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن فلسطين عضوا فيها، ولها الحق في تقديم دعوى جنائية ضد إسرائيل.