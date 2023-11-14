زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب المحيط الهندي

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جنوب المحيط الهندي، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني صورا أظهرت بؤرة لزلزال ضرب بقوة 6.1 درجة جنوب المحيط الهندي.

وفي وقت لاحق، أعلن مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع زلزال آخر على مسافة 1397 كيلومترا جنوب شرق كالموناي بسريلانكا، وعلى مسافة 1258 كيلومترا جنوب غرب سينابانج بإندونيسيا.