«الأرصاد السعودية» تحذر من أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق

أعلن المرصد الوطني للأرصاد في السعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ما يؤدي إلى جريان السيول المصحوبة بزخات برد، وسط نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، مثل «الجوف وتبوك وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة ومكة المكرمة».

أمطار رعدية على جازان في السعودية

وأشار المرصد في تقرير منشور عبر موقعه الرسمي إلى لا تزال هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من السعودية في مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية في البر الأحمر

وفيما يخص البر الأحمر، توقع المرصد هبوب رياح سطحية شمالية غربية إلى غربية تبلغ سرعتها 15-45 كيلومتر/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تبلغ سرعتها 15-35 كيلومتر على الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-44 كيلومتر/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كيلومتر/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

وفيما يخص ارتفاع الموج، توقع المرصد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر على الجزء الشمالي، ومن .5 إلى 1.5 مترعلى الجزء الأوسط، ومن 1 إلى متري على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من 2.5 متر، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

ويبلغ متوسط الموج إلى هائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى هائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.