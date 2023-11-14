«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على الإسكندرية.. تمتد إلى بعض المناطق نهارا

كشفت صور الأقمار الصناعية عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري وشرق الإسكندرية، لتأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن السحب الرعدية والركامية التى تسيطر على شرق الإسكندرية وكفر الشيخ، تمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى مدن القناة وخليج السويس، وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تقل حدتها على المناطق الداخلية لمحافظات شمال الدلتا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 27 والصغرى 17

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 27 والصغرى 18

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 28 والصغرى 17

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 29 والصغرى 18

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 30 والصغرى 19

درجات الحرارة في قنا: العظمى 31 والصغرى 20

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 31 و الصغرى 21

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 32 والصغرى 22

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 33 والصغرى22

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 32 والصغرى 22