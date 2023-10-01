«الأرصاد السعودية»: توقعات بسقوط أمطار رعدية على 5 مناطق

قدم المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تقريرًا شاملاً حول حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الأرصاد السعودية إنه من المتوقع استمرار تبلد السماء بالسحب الرعدية، مصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة، وفرصة لتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تقليل مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة، بما في ذلك مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات بسقوط أمطار رعدية

وأفاد تقرير الأرصاد السعودية بأنه علاوة على الأمطار الرعدية، تنشط حركة الرياح السطحية، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومترا/ساعة على الجزء الشمالي من البحر الأحمر، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة مماثلة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 50 كيلومترا/ساعة على الجزء الجنوبي، وترافق هذه الرياح موجات عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر وربع على الجزء الجنوبي، ويمكن أن يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي البحر الأحمر.

رياح سطحية غربية إلى شمالية غربية

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، ثم تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف متر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.