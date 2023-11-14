33 شركة مصرية تشارك في معرض «ويب ساميت» بالبرتغال لدعم رواد الأعمال

شاركت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، مشاركتها في معرض ومؤتمر «ويب ساميت»، والذي تستضيفه مدينة لشبونة بالبرتغال، ويستمر حتى الخميس المقبل.

مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية

ويعقد المعرض بمشاركة 33 شركة ناشئة مصرية، بين شركات عارضة تحت الجناح المصري وأخرى زائرة، وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية أن «ويب ساميت» أحد أكبر الفعاليات العالمية المخصصة للتكنولوجيا، ويمثل فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في الشركات المحلية، ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 70 ألف شخص و800 متحدث و900 مستثمر و300 شريك و2600 شركة ناشئة من أكثر من 160 دولة.

رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال

وتعكس المشاركة في القمة حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل، من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة، وتُعَد هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي من خلال الجناح المصري.

المشاركة تعزز مكانة مصر الدولية في ريادة الأعمال

وشاركت مصر في نسخة المؤتمر العام الماضي من خلال الجناح المصري الذي ضم 23 شركة ناشئة، كما شارك وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في فعاليات المؤتمر.

وأوضح «خليل»، أن هذه المشاركة تعزز مكانة مصر الدولية في مجال ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤ