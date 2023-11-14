محافظة مطروح ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع أول أيام نوة المكنسة

تعرضت محافظة مطروح لسقوط أمطار رعدية تزامنًا مع أول أيام نوة المكنسة، في العديد من المدن والمناطق ومنها مدينة مرسى والمدن الساحلية، من حدود الإسكندرية شرقًا مرورًا بمناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن، وتل العيس وغزالة والضبعة وفوكه، ورأس الحكمة وسيدي حنيش، والجراولة، ومرسى مطروح، والمتاني والنصر والنجيلة وسيدي براني وحتي مدينة السلوم غربا.

مطروح ترفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، ومتابعة أماكن سقوط الأمطار، من خلال غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة والتواصل مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهدته معظم مدن المحافظة الساحلية، اليوم الثلاثاء، من سقوط أمطار.

تعاون بين شركة المياه ومجالس المدن

كما وجه محافظ مطروح شركة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع المجالس خلال نوة المكنسة، واتخاذ اللازم أولاً بأول نظرًا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.