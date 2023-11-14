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دفن 179 جثة من شهداء العدوان الإسرائيلي في مقبرة جماعية بغزة

كتب:

هانى حسن
10:57 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، دفن 179 جثة من شهداء العدوان الإسرائيلي كانت قابعة أمام المشفى داخل مقبرة جماعية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة منذ نحو أسبوع، بعد تضرر 60 سيارة إسعاف وتعطّل 53 أخرى عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 25 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية (حوالي الثلثين)، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم بسبب الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

 

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بقلم هانى حسن