الكشف على 400 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة طبية بقرية الشعيرة التابعة لوحدة قرية ششت الأنعام.

الكشف على 400 مواطن خلال قافلة طبية

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات «باطنة - أطفال - أسنان - رمد - أمراض جلدية - نساء - عمل نظارات»

تأتي القوافل الطبية في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و محدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

تكثيف القوافل الطبية

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف القوافل الطبية خلال الأيام القادمة لتقديم الخدمات الطبية إلى أهالي القرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشهدت مدينة شبراخيت الأسبوع الماضي تنفيذ قافلة سكانية تم خلالها الكشف على 450 مواطناً بالمجان من خلال توافر 9 عيادات طبية كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المواطنين الذين تم توقيع الكشف عليهم خلال القافلة.