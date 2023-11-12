إسرائيل تقضي بحبس طفلة فلسطينية لمدة 12 سنة وغرامة 50 ألف شيكل

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حكما بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، بحق الطفلة المعتقلة نفوذ حماد (16 عاما) من مدينة القدس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد نادي الأسير بأنّ المعتقلة حماد من حي الشيخ جراح بالمدينة، أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن «الدامون».