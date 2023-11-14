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«الصحة الفلسطينية»: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

كتب:

هانى حسن
11:06 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد شاب برصاص الاحتلال في محافظة الخليل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل عمليات التنسيق على المستوى الصحي والإنساني، موضحا: «رصدنا استهداف مايزيد على 160 مؤسسة صحية خلال الفترة الماضية».

قطاع الصحة في غزة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه هجمات شرسة وإصابة عدد من الطواقم الطبية والجرحى في مجمع الشفاء الطبي برصاص قناصة الاحتلال.

وتابع: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستشفيات من العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها»، مؤكدا على أن مطالب الاحتلال بإخلاء المستشفيات غير منطقية، ولدينا عشرات الحالات الخطرة التي تستوجب الرعاية السريرية.

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بقلم هانى حسن