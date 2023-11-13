رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشاري مناعة: الإنفلونزا من الفيروسات الأشد خطورة ولا تعالج بالمضاد الحيوي

كتب:

منتصر سليمان
11:35 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الدكتور أمجد الحداد

الدكتور أمجد الحداد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن سرعة الإصابة بالفيروسات في فصل الخريف أشد من الشتاء، خاصة مع وجود تجمعات في المدارس والجامعات، ما يجعل انتشار العدوى بشكل أسرع.

أمراض تصيب الجهاز التنفسي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح» على قناة «DMC»، أن البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا من بين العدوات التنفسية التي تنتشر في ذلك التوقيت، موضحا أن أعراضها تتشابه بنسبة كبيرة، ومعظمها تصيب الجهاز التنفسي من زكام ورشح واحتقان وارتفاع درجات الحرارة.

الإنفلونزا.. الأشد خطورة

وتابع: «الإنفلونزا من الفيروسات الأشد خطورة، وخاصة لدى الرضع، لأن الفيروس ينزل على منطقة الرئة ويصيب القصيبات الهوائية، ما يسبب التهابا في الخلايا، ونسب الشفاء تكون عالية، كما أنها لا تعالج نهائيًا بالمضاد الحيوي».

اقرأ المزيد:

«مياه أسيوط»: استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء وتفعيل خطط الإغاثة

الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء في القاهرة والمحافظات.. «أرخص من المحلات»

أمراض تهدد طفلك في الشتاء.. «الصحة» تنصح بزيارة الطبيب في هذه الحالة

وزير الطاقة الأوكراني: لدينا موارد كافية لتجاوز فصل الشتاء

مع قرب الشتاء.. حدائق المناخ ببورسعيد تتجمل بالمساحات الخضراء
بقلم منتصر سليمان