استشاري مناعة: الإنفلونزا من الفيروسات الأشد خطورة ولا تعالج بالمضاد الحيوي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن سرعة الإصابة بالفيروسات في فصل الخريف أشد من الشتاء، خاصة مع وجود تجمعات في المدارس والجامعات، ما يجعل انتشار العدوى بشكل أسرع.

أمراض تصيب الجهاز التنفسي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح» على قناة «DMC»، أن البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا من بين العدوات التنفسية التي تنتشر في ذلك التوقيت، موضحا أن أعراضها تتشابه بنسبة كبيرة، ومعظمها تصيب الجهاز التنفسي من زكام ورشح واحتقان وارتفاع درجات الحرارة.

الإنفلونزا.. الأشد خطورة

وتابع: «الإنفلونزا من الفيروسات الأشد خطورة، وخاصة لدى الرضع، لأن الفيروس ينزل على منطقة الرئة ويصيب القصيبات الهوائية، ما يسبب التهابا في الخلايا، ونسب الشفاء تكون عالية، كما أنها لا تعالج نهائيًا بالمضاد الحيوي».