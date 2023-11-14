«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن دعم «المتحدة» لأهالي غزة

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقوافل مساعدات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المُرسلة إلى أهالي غزة، بعنوان «المتحدة تدعم غزة»، وخبر أخر بعنوان «مصر تواصل ملحمة إغاثة الأشقاء.. واستمرار تدفق المساعدات عبر الجسر البري»، وأيضا حول إعلان الحكومة فرص استثمارية بعنوان «الحكومة تعلن عن 1250 فرصة استثمارية موزعة على 56 جهة».

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ مصر تعمل بجد في مسألة الحرب على غزة، إذ تقدم دعما غير محدود لصالح الأشقاء وحدها في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك حلولا دبلوماسية وشجب وإدانة ولكن على الواقع مصر هي التي تفعل، والكلمات التي كانت مؤثرة صادقة ومباشرة كانت من القيادة المصرية.

وأضاف «الجالي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إنجازا كبيرا كون الجانب الإسرائيلي متعنت للغاية، ومصر كانت حريصة على دخول هذه المساعدات.