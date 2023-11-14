اللواء نصر سالم: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خلال العدوان على غزة

قال اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 39 يوما لم تحقق أهدافها العسكرية، والتي كامنت القضاء على حماس، لكن ما تنفذه على الأرض هو إبادة للشعب الفلسطيني في عملية ممنهجة.

دعم الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة المختلفة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «على الأرض، لم نرَ أسرى فلسطينيين من حماس في حوزة الاحتلال أو أن قوات الاحتلال تقاتل أفرادا من حماس تحت الأرض، ولكن كل ما يجيده الاحتلال هو القصف الجوي عن بُعد بآلة التدمير الجبارة».

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: «الطيران الأمريكي ينقل إليهم من أمريكا القنابل والصواريخ التي يضربون بها الأطفال والنساء، ولا نعرف متى يستيقظ ضمير المجتمع الدولي وكم شهيد وقتيل وجريح كي يصدر مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار».

سالم: الشارع العالمي استيقظ

وأكد أن الشارع العالمي استيقظ، والمواطنون ينددون بكل ما تفعله إسرائيل، حتى أن بعض اليهود في الولايات المتحدة ينددون بما تفعله إسرائيل، فما تقوم به غير مسبوق في التاريخ، لكنه احتلال فاشل لا يجيد إلا ضرب النساء والأطفال عن بُعد وليس قتالا متلاحما.