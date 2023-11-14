«الصحة العالمية»: شخص واحد بين كل 6 بالغين يعاني من السكري في إقليم «المتوسط»

يحتفل العالم في كل مكان بيوم السكري العالمي، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب زيادة الوعي بالسكري بوصفه إحدى قضايا الصحة العامة العالمية، ويُركِّز اليوم العالمي للسكري هذا العام على إتاحة الرعاية لمرضى السكري.

طرق الوقاية من مرض السكري

وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية، فيمكن الوقاية من النمط الثاني من السكري، من خلال الطرق التالية:

- النظام الغذائي الصحي.

- النشاط البدني.

- الحفاظ على وزن صحي للجسم.

- تجنب تعاطي التبغ.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 95% من مرضى السكري مصابون بالنمط الثاني من السكري، الذي كان يُعرف سابقًا باسم السكري غير المعتمد على الأنسولين أو سكري البالغين، مشيرة إلى أنه حتى وقت قريب كان هذا النوع من السكري لا يظهر إلا لدى البالغين، ولكنه الآن أصبح يظهر بشكل متزايد لدى الأطفال أيضا.

إقليم «المتوسط» الأعلى إصابة بالسكري

وذكر بيان منظمة الصحة العالمية، إنه يوجد 73 مليون بالغ مصاب بالسكري في إقليم شرق المتوسط، أيْ 1 من كل 6 بالغين، قائلة إن هذا هو أعلى معدل انتشار للسكري على مستوى جميع أقاليم المنظمة.

وفي الوقت نفسه، وصلت عوامل الخطر ذات الصلة، مثل النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والسمنة، إلى مستويات تُنذر بالخطر في الإقليم.