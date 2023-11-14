«التنمية المحلية»: رصف وتجميل شوارع وميادين المحافظات ضمن خطة استثمارية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّه جار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن جهود محافظتي مطروح والإسكندرية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، وجار توسعة وتطوير ورصف شارع النايل سات بمدينة الحمام في مطروح لمسافة 1100 متر وبعرض 20 مترا ليكون مزدوج في الاتجاهين.

وفي محافظة الإسكندرية، جار استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء من خلال الخلايا الضوئية، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، والعمل على تطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتعزيز المظاهر الجمالية بالمحافظة.