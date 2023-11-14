شراء 110 أتوبيسات كهربائية ضمن مشروع تحسين الهواء في القاهرة الكبرى

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية .

شراء 110 أتوبيسات كهربائية

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يتضمن ملفين مهمين، منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من استخدام الوقود، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء 110 أتوبيسات للعمل بالكهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي.

وأكد «آمنة»، حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي لوسائل النقل العام التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، مؤكدا أهمية تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة التي سيتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي.

ولفت إلى أهمية الإسراع في الاجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، للبدء في التنفيذ بصورة رسمية علي أرض الواقع فيما يخص مشروعات البنية التحتية التي سيتم إجراءها في الجراجات التي سيتم اختيارها للتطوير الكامل والعمل بالكهرباء، وتوفير الشواحن اللازمة وكذا شراء 100 أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء للعمل في منظومة النقل العام بالقاهرة .

خدمات النظافة

وشدد «آمنة» على إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل لشركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس وغسيل الشوارع، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق أقصي استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضاء المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، حيث تم الإشارة إلى التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية ومستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات، توافقا مع الجدول الزمني للمشروع.

وقام الفريق الاستشاري بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها، وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة، وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية ، مما يوفر تحليل فنى وعلمي دقيق وموضوعي لاختيار أفضل الجراجات.

9 جراجات مقترحة للحافلات الكهربائية

وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة، لتكون مستودع للحافلات الكهربائية، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كل الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة، وتم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجاً مطوراً بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية، ومنها البساتين والأميرية والمطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير .

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية، حيث وضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدى لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية، مشيرا إلى اتخاذ عدة خطوات فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.