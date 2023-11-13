عضو التحالف الوطني: مصر ساهمت بـ70% من المساعدات المقدمة لغزة

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار الجسر البري لمساعدات التحالف من أجل دعم اللاجئين داخل قطاع غزة، مشيرا إلى دخول ما يقرب من 98 شاحنة على مدار الـ48 ساعة الماضية.

مطار العريش استقبل 114 طائرة من 35 دولة

وأوضح "ممدوح"، أن مطار العريش استقبل 114 طائرة من 35 دولة، محملة بالمساعدات، شارك بها عدد من المؤسسات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، مسلمون حول العالم، مؤكداً أن التحالف يواصل إرسال المساعدات إلى معبر رفح بشكل شبه يومي في إطار مد الجسر البري من المساعدات، والذي يستهدف إرسال 50 قاطرة يومياً.

وأشار ممدوح في تصريح لـ«الوطن»، إلى استمرار الجهود الخاصة، التي تستهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتبني العديد من دول العالم لوجهة النظر المصرية، وهو ما يعد نجاحا يضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية في إدارة هذا الملف، مؤكدا أن هناك تغير في وجه نظر العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية التي كانت في بداية الأمر تتبنى وجهة نظر سلطات الاحتلال، ولكن عقب إصرار الدول المصرية على تبني موقف الدفاع عن غزة، في مواجهة الاحتلال الغاشم، المنتهك القوانين والمعاهدات الدولية، أصبحنا نتحدث الآن عن استقبال مطار العريش والدول المصرية لبعثات مختلفة من دول العالم، مشددا على أن مصر ساهمت في أكثر من 70% من المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وطالب عضو التحالف الوطني بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بمرور ما يمكن أن يساعد المدنين داخل القطاع، بالإضافة إلى هدنة إنسانية فورية وإقامة ممرات آمنة لإنقاذ مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعانون منذ أكثر من 35 يوما.