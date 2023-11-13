«التحالف الوطني» يعلن إجمالي المساعدات إلى غزة: 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا

كشف عمرو مجدي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، حتى اليوم الاثنين، يقدر بإجمالي 337 شاحنة، تحمل 6740 طناً من المساعدات، من ضمنها 238 شاحنة محملة بنحو 4760 طناً من المساعدات الغذائية.

وأضاف «مجدي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفى من امام معبر رفح، مساء اليوم الاثنين، أن هناك 78 شاحنة تحتوي على 1560 طن من المساعدات الطبية، بالإضافة إلى 21 شاحنة محملة بنحو 420 طناً من الأغطية والأكفان.

وتابع أن هناك 32 كياناً شاركوا في هذه المساعدات، حيث تنوع بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها الى معبر رفح، بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية، واختتم بقوله: «هذا حجم ضخم، حدث في 33 يوماً فقط».