«التنمية الثقافية» ينظم ندوة «وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية» الأحد

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ضمن فعاليات منتدى ثقافة وابداع، ندوة بعنوان «وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية»، الأحد المقبل في مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا المصرية في السادسة مساء.

تلقي المحاضرة الدكتورة جيهان عمران، الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، ومن المقرر أن تتحدث عن ظروف التحاق الدكتور طه حسين بالجامعة المصرية في القرن الماضي.

معلومات الدكتور طه حسين

والدكتور طه حسين مولود في بلدة «الكيلو» بمحافظة المنيا، وفي العام 1902 انتقل إلى القاهرة والتحق بالأزهر، وعام 1908 التحق بالجامعة المصرية الوليدة آنذاك.

ونوقشت في الجامعة المصرية أول رسالة دكتوراه في تاريخها عام 1904، وكانت لـ طه حسين بعنوان «ذكرى أبي العلاء» ونال عنها درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا.

وفي نوفمبر 1914 أوفدته الجامعة المصرية في بعثة إلى فرنسا، وهناك بدأ رسالته بعنوان «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون» التي نوقشت في يناير 1918.