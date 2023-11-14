إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة نحو 22 حالة تعدٍ.

إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس ومدينة ميت غمر: إن الحملة تأتي تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن بالتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وأشار في بيان، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة نحو 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وشدد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، على وجود متابعة مستمرة مع فريق العمل التنفيذي لمجلس المدينة، بقيادة خالد السقطي رئيس قسم الإشغالات.

ولفت إلى أنه في حال رصد أي مخالفات يتم مصادرة مواد البناء كلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، بالإضافة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها.

وشدد على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات أو مخالفات جديدة، تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص.