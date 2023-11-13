حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حملات موسعة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، خصوصًا مع زيادتها بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الفيوم، السبت الماضي على المتابعة بصورة يومية لإزالة التعديات.

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية العزيزية بمركز طامية من إزالة حالتي تعد بالبناء بالطوب الأبيض البلوك بارتفاعات مختلفة على مساحة 700 متر من الأراضي الزراعية ولاية الإصلاح الزراعي، وذلك برئاسة ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، واستجابة لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي بحزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، في إطار خطة الدولة للحفاظ على أراضيها من التآكل والتبوير.

وشدد رئيس مركز ومدينة طامية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلًا عن إزالة المبان بالكامل، وتسليم المواقع خالية لمدير الجمعية الزراعية.

إزالة تعد بالبناء على أرض زراعية

وفي قرية كفر محفوظ بدائرة مركز طامية أيضًا، نفذت حملة من الوحدة المحلية إزالة فورية لمخالفة بناء على الأراضي الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض البلوك بارتفاع متر تقريبًا على مساحة 100 مترًا بحوض المصاطب، وجرى تسليم الموقع لمدير الجمعية خالي من أي تعد، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

غرامات لا تقل عن 500 ألف جنيه

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال زيارته لمحافظة الفيوم قبل يومين، على تشديد الدولة في تعديلات القوانين والعقوبات على المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، وفرض غرامات لا تقل عن 500 ألف جنيهًا على المخالف فضلًا عن الإزالة الفورية للمباني.