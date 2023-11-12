نتيجة قرعة الحج في محافظة الدقهلية.. 998 فائزا و515 احتياطيا

أعلنت مديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة قرعة الحج 2024 التي تنظمها وزارة الداخلية، موضحة أسماء الفائزين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وعددهم 998 شخصا، وذلك في نادي الشرطة بمدينة المنصورة، بحضور اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من القيادات والأهالي.

قرعة حج الدقهلية تتسم بالمصداقية والشفافية

وقال اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إن قرعة الحج هذا العام أفضل من الأعوام الماضية لأنها إلكترونية وتتسم بالمصداقية والشفافية دون تدخل بشري، وبلغ أعداد المتقدمين للحج هذه السنة 2907 أشخاص، وكبار السن 31 تأشيرة، وبلغ عدد الفائزين 998 شخصا، والاحتياطي 515 شخصا.

كما أكد مدير أمن الدقهلية، أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتقوم بكل الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر.

أداء فريضة الحج فور الاستطاعة

وقال الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن فريضة الحج من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأفضل القربات التي تقربنا من رب الأرض والسماوات، مضيفا أن من يوفقه الله ولديه المقدرة والاستطاعة لأداء الحج، عليه أن يعجل بها لأن الإنسان قد يعتريه ظرف من الناحية المادية أوالصحية أو الأسرية تحول دون ذلك، فإذا تحققت الاستطاعة عليه أن يبادر بالحج.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن من نوى أداء فريضة الحج ولم يحالفه الحظ هذا العام، يأخذ ثواب الحج كاملا لو قُبض عمره.