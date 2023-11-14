فوز 962 شخصا في قرعة الحج 2024 بالمنوفية.. اعرف رابط الاستعلام

أنهت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، قرعة الحج للعام 2024، والتي أجريت وسط حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديرية الأوقاف، وسط فرحة كبيرة من الفائزين.

الفائزون في نتيجة قرعة الحج 2024 في المنوفية

وأعلنت مديرية أمن المنوفية، فوز 962 متقدمًا في قرعة الحج 2024 بمحافظة المنوفية، على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى، حيث يقوم الفائزين بتجهيز الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم التي تم تحديدها، وتسليمها إلى الجهات المختصة.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية

وأعلن الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية، نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية، من خلال الدخول على الموقع، والضغط هنـــــــا، واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

2- إدخال الرقم القومي.

3- إدخال رقم المصنع.

4- اختبار التحقق.

5- البحث، وستظهر النتيجة فورا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت مواعيد إعلان نتيجة قرعة الحج في المحافظات المتبقية، وتشمل محافظات «الأقصر، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس» غدا الأربعاء، ومحافظات «شمال سيناء، وقنا، وسوهاج» بعد غد الخميس.