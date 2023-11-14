«بتشحن بالفيشة».. طلاب بجامعة المنوفية يطورون سيارة كهربائية سرعتها 80 كيلومترا

طور عدد من طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، سيارة صغيرة تعمل بالكهرباء، وحصلوا المركز الثالث على مستوى جامعات مصر في سباق للسيارات، ويأملون في أن تتطور فكرتهم لتكون نواة لمشروع كبير.

ابتكار سيارة كهربائية صغيرة في المنوفية

وقال مؤيد إيهاب الطالب في كلية الهندسة جامعة المنوفية، إن الفريق صنع عددًا من السيارات في فترة سابقة بينها سيارتين تعملان بالبنزين، وفي عام 2019 تم تصنيع سيارات تسير بالكهرباء، كان آخرها هذه السيارة التي تم تجهيزها للمشاركة في مسابقة لأكاديمية البحث العلمي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «إيهاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارة حصلت علي المركز الثالث على مستوى جميع الجامعات المصرية المشاركة في المسابقة، موضحاً أن السيارة يمكن شحنها من خلال أي فيشة كهرباء في المنزل ووتميز بالسرعة.

تطوير السيارة على مدار السنوات الماضية

من جانبه، أكد الدكتور جابر عصر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية والمشرف على الفريق الطلابي، أن الطلاب نجحوا في الحصول علي المركز الثالثة بين الجامعات المصرية بعد منافسات علي مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن السيارة تصل سرعتها إلى 80 كيلو في الساعة، وهي موجودة من 10 سنوات ولكن يتم تطويرها بشكل مستمر للمشاركة في كافة المنافسات بين الجامعات في مصر وخارجها.

وأوضح «عصر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرق الطلابية عندما حضروا فعاليات المسابقة قبل عدة سنوات قرروا المشاركة وحققوا نتائج جيدة ونجحوا في تحقيق مراكز متقدمة على مستوي كافة المنافسات.