وكيل «صحة المنوفية»: المبادرات الطبية الرئاسية على رأس أولوياتنا

عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا لمديري الإدارات المعنية بالمبادرات الرئاسية لمناقشة النتائج والملاحظات التي جرى رصدها خلال الفترة السابقة وتقييم الأداء، واستعدادات تنفيذ المبادرات في الفترة المقبلة.

التشديد على تلافي السلبيات

وشددت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي أهمية تلافي أي سلبيات أو معوقات بالعمل والمراجعة المستمرة لأداء الفرق وعمل جداول التوزيع بما يتناسب والتغطية الشاملة لجميع المناطق وضمان أن تصل الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومتابعه الخطط التصحيحية بهدف رفع المعدلات.

المتابعة الميدانية للمبادرات الرئاسية في المنوفية

وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية على رأس أولوياتها وتلقي إهتماما كبير من كافة القيادات، مشددة على أهمية المرور والمتابعة وأن الهدف منه هو تلافي أي سلبيات أو معوقات أثناء العمل والتكامل بين فريق الإشراف بالمديرية وفرق العمل بالمبادرات.

حضر الاجتماع الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، وعدد من القيادات بمديرية الصحة في محافظة المنوفية.