محافظ المنوفية: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى مركزي في شبين الكوم

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى جديد في مدينة شبين الكوم، موضحا أنها ستكون نقله نوعية في المجال الصحي بعد إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة في المحافظة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل إنشاء مستشفى مركزي في مدينة شبين الكوم

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى المركزي الجديد يضاف إلى المستشفي التعليمي الجديد بشبين الكوم، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى طبي لخدمة جميع أبناء المحافظة، موضحاً تخصيص الأرض لإنشاء المستشفى.

مكان مستشفى شبين الكوم المركزي

وأوضح المحافظ، أنه تم تخصيص أرض المستشفى المركزي في شبين الكوم أمام المستشفي العسكري بالمنوفية، وسيتم إدارجها في خطة العام المقبل بعد تخصيص المبلغ المحدد لتنفيذ المشروع.

وشدد «أبو ليمون»، على أن محافظة المنوفية تشهد تنفيذ عدد كبير من المستشفيات الجديدة بعد إنشاء مستشفى الباجور النموذجي، وشبين الكوم التعليمي، حيث يتم العمل حالياً على بناء مستشفى الشهداء المركزي، والمستشفى الجديد بأشمون، والمستشفى الجديد بمدينة السادات، ومستشفى الأورام في مركز منوف، فضلا عن تطوير عدد آخر من المستشفيات.