القوات الروسية تواصل اصطياد المسيرات الأوكرانية على الحدود

واصلت القوات الروسية تصديها للهجمات الأوكرانية التي تشنها «كييف» بالمسيرات، مستهدفة مناطق حدودية بين البلدين، وأسقطت الدفاع الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا، ووصفت وزارة الدفاع الروسية الهجوم بأنّه «إرهابي».

قصف أوكراني على دونيتسك 36 مرة خلال يوم

وكانت القوات الأوكرانية قصفت في وقت سابق، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد 36 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 126 مقذوفا مختلفة العيارات، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان القوات الروسية دمرت في وقت سابق، 4 أطقم مدفعية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة «قوات الغرب» الروسية، سيرجي زيبينسكي لـ«سبوتنيك»، إلى أنّ الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريا ومركبة مشاة قتالية «برادلي»، وناقلة جند مدرعة «إم 113» و3 مسيرات.

وبحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، هاتفيا مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف لقاء مجموعة الاتصال، وسير القتال في أوكرانيا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون».