تحرير 107 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين حررت 107 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الحملات لرصد المخالفات

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 107 مخالفات تموينية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 107 مخالفات تموينية منها 95 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- شهادة صحية - توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع في حصة الدقيق المدعم)، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر).