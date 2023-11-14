«القصابين» تكشف أسعار اللحوم بمنافذ التموين.. «أقل من السوق بـ80 جنيها»

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وتراوحت ما بين 220 إلى 280 جنيها في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمات الوطنية، وفقا لما كشفته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار اللحوم البلدية

وتابعت الشعبة في تقريرها عن الأسعار أن هناك استقرارا في أسعار اللحوم البلدية، وتراوح سعر كيلو اللحمة البلدي لدى الجزارين، وفي المحلات ما بين 300 و350 جنيها حسب النطاق الجغرافي لبيع اللحوم أو قطعية اللحوم.

الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

وبحسب بيانات وزارة الزراعة فإن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، وبلغ إجمالي كميات مستلزمات الأعلاف التي تم الإفراج عنها نحو 7.8 مليون طن، بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار، كما شمل الإفراج 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي 3.7 مليار دولار.