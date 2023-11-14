باحث سياسي: التحركات القانونية الدولية تجاه ما يحدث في غزة بدأت تؤتي ثمارها

قال زهير الشاعر، باحث وكاتب سياسي، إن التحركات القانونية الدولية تجاه ما يحدث في غزة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، موضحا أن المسؤولين الأمريكيين يلجأون إلى تهدئة الخطابات التي يلقونها لأن الضغوطات تتزايد عليهم، خاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدرك اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان ستكون رأيًا عامًا يضغط على الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل، للتراجع عن العربدة والهمجية التي تمارسها في الأراضي المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل أكدت وجود أسبوعين لتلاشي الضغوطات الدولية التي قد لا تتحملها، نتيجة الضغوطات الشعبية الهائلة التي تتزايد، وخسارتها المعركة الإعلامية، وعدم قدرتها على إقناع الرأي العام الغربي والآسيوي والإفريقي، بأنها دولة غير مارقة.