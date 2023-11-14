مطرب أمريكي يطالب خلال حفل بوقف إطلاق النار في غزة: «فلسطين حرة»

أعلن مطرب الراب الأمريكي ماركوس موتون، الشهير بـ«ريدفيل»، دعم الشعب الفلسطيني، وذلك خلال حفله ضمن المهرجان الموسيقي «Camp Flog Gnaw»، الذي أقيم في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعرض المطرب قائمة أسماء أطفال فلسطينيين عمرهم أقل من 4 سنوات قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة 2023.

most important part of my set yesterday. watch pic.twitter.com/fEq32zTSTc — playing w/ fire out now (@redveil) November 13, 2023

مطالب بوقف إطلاق النار

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لريدفيل مرتدياً الكوفية الفلسطينية، يحث الجمهور على مطالبة بالسعي من أجل وقف إطلاق النار ومنع إزهاق أرواح الأبرياء، قائلا: «اتصلوا بالنواب، وطالبوا بوقف القصف الآن عبر هذا الرابط. وإن كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط، وقوموا بذلك لاحقاً».

فلسطين حرة

وختم ريدفيل حفله بالهتاف لفلسطين، وردّد معه جمهوره «فلسطين حرّة»، بعد أن قرأ بياناً حول العنف في غزة، شارحاً بأن أكثر من 11 ألف شخص، من بينهم 8000 طفل وامرأة، حصيلة الإبادة الجماعية والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة.

مشاهير يدعمون فلسطين

وأعلن عدة مشاهير أجانب دعمهم للشعب الفلسطيني الأعزل ضد القصف الإسرائيلي ومنهم المطرب الأميركي سكوت رامون، وزاك دي لا روكا، والعازف والمغني توم موريلو، ودريك، وجينيفر لوبيز، والنجمة البريطانية دوا ليبا، والمغنية الأميركية كارولين إليزابيث بولاتشيك، المغني والمنتج والمخرج الإنكليزي ديفونتي هاينز.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 38

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 38 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.