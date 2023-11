مطرب أمريكي يطالب خلال حفل بوقف إطلاق النار في غزة: «فلسطين حرة»

أعلن مطرب الراب الأمريكي ماركوس موتون، الشهير بـ«ريدفيل»، دعم الشعب الفلسطيني، وذلك خلال حفله ضمن المهرجان الموسيقي «Camp Flog Gnaw»، الذي أقيم في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعرض المطرب قائمة أسماء أطفال فلسطينيين عمرهم أقل من 4 سنوات قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة 2023.

most important part of my set yesterday. watch pic.twitter.com/fEq32zTSTc