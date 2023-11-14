لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة؟.. وزير فلسطيني يكشف الأسباب

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنّ إسرائيل تماطل لوقف إطلاق النار عن قطاع غزة لمدة 5 أيام، إذ يعتقدون أن هذا الوقت سيؤدي إلى ترتيب صفوف المقاومة الفلسطينية، وصعوبة استكمال عملياتها العسكرية، وربما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

«العجرمي»: ترفض إسرائيل إدخال المواد الغذائية إلى شمال غزة

وأضاف «العجرمي» خلال مداخلته، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ترفض إدخال المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هدن إنسانية وليس وقفًا لإطلاق النار حتى تقول إنها مهتمة بالمدنيين الفلسطينيين وبالجوانب الإنسانية رغم دعمها لإسرائيل.

«العجرمي»: أمريكا وإسرائيل ترغبان في السيطرة على فلسطين

وتابع «العجرمي» أن رغبة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على السواء هي إعطاء مزيد من الوقت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، للسيطرة على أماكن أكثر، واستكمال مهمتها وتحقيق أي إنجاز على الأهداف التي يرغبون فيها.