ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالشرقية 

كشف اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن ضبط نحو 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك، في حملة مكبرة بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية كثفت من حملاتها التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، مؤخرًا، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح أنه تنفيذا لتعلميات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة الأسواق، يجري الإشراف بشكل دوري على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط الأسواق

ونوه اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي إلى أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (2210 كجم ) تقريبا لحوم مخالفة، منها ( 30 كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط ما يقارب من (215 كجم ) دواجن مجمدة مجهولة المصدر و لكنها صالحة و (27 كجم ) دواجن غير صالحة.

تحرر عن ذلك أربعة محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد «متولي» على أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن وحفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و مجهولة المصدر.